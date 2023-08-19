Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США

Политик высказалась в связи с запросом президента Соединенных Штатов Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительно $13 млрд на военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие в экономике и безопасности Украине и ряду других стран.

Как отметила Грин, с прошлого года число бездомных в США выросло на 11%, без жилья остались 600 тысяч человек. При этом Вашингтон хочет выделить $20 млрд для Украины и $750 млн - для строительства жилья для нелегалов.

«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — написала конгрессвумен.

