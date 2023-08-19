Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США

США отправляют деньги Украине вместо того, чтобы помочь жителям страны. Об этом заявила член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети Х.

США продлили для украинцев статус «временно защищенных лиц»

Политик высказалась в связи с запросом президента Соединенных Штатов Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительно $13 млрд на военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие в экономике и безопасности Украине и ряду других стран.

Как отметила Грин, с прошлого года число бездомных в США выросло на 11%, без жилья остались 600 тысяч человек. При этом Вашингтон хочет выделить $20 млрд для Украины и $750 млн - для строительства жилья для нелегалов.

«Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — написала конгрессвумен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конгресс СШАУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры