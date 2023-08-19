Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ на Никольское в ДНР
Российская группировка войск «Восток» отразила атаку украинских сил на населенный пункт Никольское в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.
«Отражена атака ... на Никольское. Уничтожены бронеавтомобиль и пехота ВСУ», — указал глава пресс-центра.
Как отметил Чехов, российские военные также ликвидировали склад боеприпасов противника в районе Новомихайловки и два опорных пункта ВСУ. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника «Лелека» и один дрон «Валькирия».
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