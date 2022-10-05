Экс-глава МВД выступил за введение режима КТО в России
При объявлении режима контртеррористической операции для граждан будет введен ряд ограничений, в частности на передвижение, отметил в эфире НСН Анатолий Куликов.
В России необходимо ввести режим контртеррористической операции (КТО), так как на территории страны, в частности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в полном масштабе проводятся террористические акты, заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с НСН.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о переходе спецоперации на Украине в контртеррористическую операцию не принималось. Анатолий Куликов считает, что введение режима КТО будет правильным решением, с которым нельзя затягивать.
«У нас есть закон о противодействии терроризму. При проведении КТО дополнительно проводятся некоторые изменения в нормальной жизни региона. Например, ограничения в обращении оружия, вплоть до его изъятия, ограничения перемещения, выставляется контроль на пропускные пункты. Подключаются сразу же силы безопасности, ФСБ является главенствующей на период введения КТО. Поскольку ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области – это уже субъекты России, то решение ввести полный комплекс антитеррористических мероприятий будет правильным. В стране проводятся террористические акты, возбуждать уголовное дело по статье «Терроризм» уже можно против самого Зеленского», - сказал Куликов.
Он отметил, что во время контртеррористической операции у каждого силового ведомства есть свои определенные задачи.
«Для проведения контртеррористической операции у каждого силового ведомства есть своя задача. Например, у вооруженных сил есть своя задача, вплоть до ликвидации воздушных судов, если они не выполняют нормы, как, в частности, сигнал о посадке. Закон очень хорошо это расписывает», - резюмировал Куликов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после проведения референдумов в Донбассе и в контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения их в состав России, специальная военная операция получит статус контртеррористической операции. Он отмечал, что скоро будет пройдена определенная «точка невозврата».
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