Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о переходе спецоперации на Украине в контртеррористическую операцию не принималось. Анатолий Куликов считает, что введение режима КТО будет правильным решением, с которым нельзя затягивать.

«У нас есть закон о противодействии терроризму. При проведении КТО дополнительно проводятся некоторые изменения в нормальной жизни региона. Например, ограничения в обращении оружия, вплоть до его изъятия, ограничения перемещения, выставляется контроль на пропускные пункты. Подключаются сразу же силы безопасности, ФСБ является главенствующей на период введения КТО. Поскольку ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области – это уже субъекты России, то решение ввести полный комплекс антитеррористических мероприятий будет правильным. В стране проводятся террористические акты, возбуждать уголовное дело по статье «Терроризм» уже можно против самого Зеленского», - сказал Куликов.

Он отметил, что во время контртеррористической операции у каждого силового ведомства есть свои определенные задачи.