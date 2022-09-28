В Госдуме допустили введение режима КТО в новых российских регионах

Введение режима контртеррористической операции в новых субъектах РФ возможно после их вхождения в состав страны по итогам референдумов, заявил заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, передает РИА Новости.

По его словам, это может потребоваться для противостояния террористическим актам со стороны киевского руководства и ВСУ.

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27 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях завершился пятидневный плебисцит за вхождение в состав России

Спецоперация может изменить свой статус на контртеррористическую после вхождения в состав России Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заявил ранее сенатор Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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