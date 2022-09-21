В Мелитополе сообщили о начале контртеррористических учений

Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Цель проводимых маневров — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур.

Рогов отметил, что в учениях задействована тяжелая техника, пишет Газета.ру. Она будет находиться во всех районах Мелитополя, сообщает телеканал «360».

«Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — добавил Рогов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомУченияРегионы
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