В Мелитополе сообщили о начале контртеррористических учений

«В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Цель проводимых маневров — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур.

Рогов отметил, что в учениях задействована тяжелая техника, пишет Газета.ру. Она будет находиться во всех районах Мелитополя, сообщает телеканал «360».

«Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — добавил Рогов.

