В Мелитополе сообщили о начале контртеррористических учений
Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности начались в Мелитополе. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Цель проводимых маневров — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур.
Рогов отметил, что в учениях задействована тяжелая техника, пишет Газета.ру. Она будет находиться во всех районах Мелитополя, сообщает телеканал «360».
«Просьба сохранять спокойствие и не верить дезинформации и слухам», — добавил Рогов.
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