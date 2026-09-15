В Киргизии случился экономический бум на фоне санкций против РФ
Экономика Киргизии выросла на 11% в прошлом году, чему в значительной степени способствовал реэкспорт товаров в Россию на фоне западных санкций. Соответствующую информацию со ссылкой на местных чиновников и предпринимателей приводит The New York Times, передает РБК.
За последние четыре года на реэкспорт пришлось от 30% до 40% экономического роста страны. Через Киргизию в Россию поступали автомобили, электроника и оборудование, включая товары потенциально двойного назначения.
Дополнительными факторами роста стали высокие цены на золото, развитие финансового и криптовалютного секторов, а также увеличение государственных расходов на строительство.
В Бишкеке экономический подъем сопровождается масштабным обновлением инфраструктуры — активно строятся дороги, аэропорты и другие объекты. Как отмечают эксперты, сейчас страна находится на пике роста, однако подобная ситуация не может продолжаться бесконечно.
Премьер-министр Киргизии также заявил о планах обеспечивать непрерывный экономический рост в течение следующего десятилетия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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