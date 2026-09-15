В Киргизии случился экономический бум на фоне санкций против РФ

Экономика Киргизии выросла на 11% в прошлом году, чему в значительной степени способствовал реэкспорт товаров в Россию на фоне западных санкций. Соответствующую информацию со ссылкой на местных чиновников и предпринимателей приводит The New York Times, передает РБК.

За последние четыре года на реэкспорт пришлось от 30% до 40% экономического роста страны. Через Киргизию в Россию поступали автомобили, электроника и оборудование, включая товары потенциально двойного назначения.