Большинство россиян поддержали создание национального мессенджера

55% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их данные хранились на отечественных серверах. Среди тех, кто использует мессенджеры, 85% общаются с близкими, 49% — просматривают новости, 47% опрошенных используют их для работы или учебы.

36% участников исследования среди плюсов создания российского мессенджера назвали независимость от ухода иностранных сервисов, 33% — популяризацию разработок, 32% — повышение безопасности данных.

Судьба WhatsApp в России во многом зависит от того, сможет ли национальный мессенджер Max быстро выполнить KPI по аудитории, и для достижения поставленной цели компания VK пойдет на многое, заявил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

