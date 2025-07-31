Большинство россиян поддержали создание национального мессенджера
64% россиян поддержали создание национального мессенджера Max, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
55% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их данные хранились на отечественных серверах. Среди тех, кто использует мессенджеры, 85% общаются с близкими, 49% — просматривают новости, 47% опрошенных используют их для работы или учебы.
36% участников исследования среди плюсов создания российского мессенджера назвали независимость от ухода иностранных сервисов, 33% — популяризацию разработок, 32% — повышение безопасности данных.
Судьба WhatsApp в России во многом зависит от того, сможет ли национальный мессенджер Max быстро выполнить KPI по аудитории, и для достижения поставленной цели компания VK пойдет на многое, заявил в интервью НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
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