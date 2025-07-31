В ООН готовы помочь России после землетрясения на Камчатке
Организации Объединенных Наций готова в случае необходимости оказать помощь России в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Генерального секретаря международной организации Фархана Хака.
По его словам, коллеги ООН из управления по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией во многих странах, связанной с землетрясением.
Мощное землетрясение на Камчатке происходит примерно раз в 140 лет, последний сильный толчок зафиксирован в 1952 году, поэтому сегодняшняя активность случилась явно раньше «срока», заявил НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru