В ООН готовы помочь России после землетрясения на Камчатке

По его словам, коллеги ООН из управления по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией во многих странах, связанной с землетрясением.

Мощное землетрясение на Камчатке происходит примерно раз в 140 лет, последний сильный толчок зафиксирован в 1952 году, поэтому сегодняшняя активность случилась явно раньше «срока», заявил НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.

