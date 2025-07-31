Песков прокомментировал информацию СВР о замене Зеленского на Залужного
Информация Службы внешней разведки России о замене президента Украины Владимира Зеленского на украинского посла в Великобритании, экс-главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного говорит сама за себя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорит сама за себя, поэтому добавить здесь нечего», — указал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее стало известно, что Великобритания и США провели тайные переговоры с чиновниками из Украины. Их цель – замена украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru