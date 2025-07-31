«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорит сама за себя, поэтому добавить здесь нечего», — указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания и США провели тайные переговоры с чиновниками из Украины. Их цель – замена украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

