Песков прокомментировал информацию СВР о замене Зеленского на Залужного

Информация Службы внешней разведки России о замене президента Украины Владимира Зеленского на украинского посла в Великобритании, экс-главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного говорит сама за себя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорит сама за себя, поэтому добавить здесь нечего», — указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания и США провели тайные переговоры с чиновниками из Украины. Их цель – замена украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаВладимир Зеленский

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