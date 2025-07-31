Россияне могут отказаться от получения смс-спама
Россияне смогут оформить запрет на получение спама и прочих нежелательных СМС-рассылок, сообщают «Известия».
Это произойдет с 1 августа, когда вступит в силу федеральный закон от 01.04.2025 N 41-ФЗ. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении оператора связи, выбрать соответствующую опцию. Также это можно будет сделать при личном обращении в салон связи.
Компания обязана ограничить получение таких сообщений на следующий календарный день после подачи заявления. В противном случае клиент сможет подать жалобу через специальный сервис, который будет запущен запустить на портале «Госуслуги».
Операторы тратятся на разработку уникальных систем блокировки мошеннических звонков, обязанность делать это автоматически и бесплатно приведет к работе «для галочки», заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru