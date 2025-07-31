Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин на товары из Бразилии

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, сообщают «Известия».

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Таким образом, суммарный тариф доведен до 50%. Решение принято из-за того, что действия бразильского правительства якобы представляют собой угрозу США.

Ранее стало известно, что Трамп вводит импортные пошлины в отношении Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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