Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин на товары из Бразилии
31 июля 202502:01
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, сообщают «Известия».
Таким образом, суммарный тариф доведен до 50%. Решение принято из-за того, что действия бразильского правительства якобы представляют собой угрозу США.
Ранее стало известно, что Трамп вводит импортные пошлины в отношении Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru