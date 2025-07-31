Стало известно о взрывах в Киеве

Два взрыва произошли в Киеве, сообщает в Telegram украинское издание «Общественное».

Минобороны отчиталось об ударах по предприятиям ВПК в Киеве

По словам мэра, в городе работает система противовоздушной обороны.

Ранее также сообщалось о взрыве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что наиболее эффективным способом добиться капитуляции Украины является массированное разрушение ее энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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