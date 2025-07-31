Стало известно о взрывах в Киеве
Два взрыва произошли в Киеве, сообщает в Telegram украинское издание «Общественное».
По словам мэра, в городе работает система противовоздушной обороны.
Ранее также сообщалось о взрыве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что наиболее эффективным способом добиться капитуляции Украины является массированное разрушение ее энергетической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru