Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа

В частности, были поставлены танки Т-90М. Машины весом 46 тонн быстрее, чем более массивные западные аналоги. Также поступили бронетранспортеры БТР-82А с пулеметом и автоматической пушкой калибра 30 мм, бронеавтомобили для подразделений специального назначения «Тигр-М СпН» с усиленной защитой лобового стекла, передней части корпуса и колес.

В распоряжение авиации поступили боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, истребители-бомбардировщики Су-34М и истребители Су-30СМ2 и Су-35С.

Ранее сообщалось, что серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году.

