Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа
Минобороны России получило зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», авиацию, бронетранспортеры, танки и бронеавтомобили для спецназа в единый день приемки военной продукции 26 января. Об этом сообщило издание «Известия».
В частности, были поставлены танки Т-90М. Машины весом 46 тонн быстрее, чем более массивные западные аналоги. Также поступили бронетранспортеры БТР-82А с пулеметом и автоматической пушкой калибра 30 мм, бронеавтомобили для подразделений специального назначения «Тигр-М СпН» с усиленной защитой лобового стекла, передней части корпуса и колес.
В распоряжение авиации поступили боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, истребители-бомбардировщики Су-34М и истребители Су-30СМ2 и Су-35С.
Ранее сообщалось, что серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru