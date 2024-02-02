Шойгу: Армия России в январе уничтожила более трех тысяч единиц техники ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили за январь свыше трех тысяч единиц украинской техники. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил.

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту САУ

«Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что в числе уничтоженной техники — немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley, установки Patriot и HIMARS.

Ранее глава Минобороны рассказал о потерях ВСУ за январь. По словам министра, убиты и ранены были более 23 тысяч военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФМинобороныСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры