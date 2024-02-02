Шойгу: Армия России в январе уничтожила более трех тысяч единиц техники ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили за январь свыше трех тысяч единиц украинской техники. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил.
«Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
Шойгу подчеркнул, что в числе уничтоженной техники — немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты Bradley, установки Patriot и HIMARS.
Ранее глава Минобороны рассказал о потерях ВСУ за январь. По словам министра, убиты и ранены были более 23 тысяч военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru