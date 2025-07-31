Трамп вводит импортные пошлины в отношении Индии
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии.
Это произойдет с 1 августа. Глава государства сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также сотрудничество с Москвой.
Президент США написал, что Индия всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем.
Также Трамп отметил, что Нью-Дели с 1 августа будет платить пошлину в 25 и штраф за вышеуказанные действия.
Ранее индийское правительство заявило о намерении продолжать курс на заключение двустороннего торгового соглашения с США, несмотря на недавнее заявление Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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