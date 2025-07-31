Трамп вводит импортные пошлины в отношении Индии

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии.

Россия потеряет триллион рублей из-за санкций Трампа против Китая и Индии

Это произойдет с 1 августа. Глава государства сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также сотрудничество с Москвой.

Президент США написал, что Индия всегда закупала большую часть своего вооружения у России и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем.

Также Трамп отметил, что Нью-Дели с 1 августа будет платить пошлину в 25 и штраф за вышеуказанные действия.

Ранее индийское правительство заявило о намерении продолжать курс на заключение двустороннего торгового соглашения с США, несмотря на недавнее заявление Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Белый дом США
ТЕГИ:ПошлиныИндияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры