Небезопасно: До 45% стройматериалов могут быть фальсификатом

Это зависит от вида продукции. Не менее 22% нелегальной продукции фиксируется также в продаже цемента, сказано в рекомендациях комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности в адрес Минстроя и Минпромторга. Из документа следует, что главная причина — недостатки системы сертификации и контроля качества, что напрямую влияет на безопасность и долговечность возводимых объектов.

Кроме того, многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия, что приводит к тому, что на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. В стране обостряется проблема фальсификации строительной продукции — скрытого изменения свойств и характеристик, а также введение потребителей в заблуждение.

Сенаторы отметили, что фальсифицированных стройматериалов напрямую влияет на безопасность строительства, особенно многоэтажных и объектов социальной инфраструктуры. Предлагается принять меры по обелению рынка, а также повышению качества и безопасности продукции.

Ранее

стало известно, что доля китайских стройматериалов в России увеличилась в 1,5 раза в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».