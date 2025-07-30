Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусен Медов приобретал охолощенное стрелковое оружие и самостоятельно переделывал его в боевое. Об этом говорится в материалах уголовного дела, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, весной 2023 года Медов приобрел через интернет охолощенные автоматы Калашникова в Хасавюрте, Назрани и Малгобеке, после чего прошел обучение по их переделке.