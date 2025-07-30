Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал охолощенное оружие в боевое
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусен Медов приобретал охолощенное стрелковое оружие и самостоятельно переделывал его в боевое. Об этом говорится в материалах уголовного дела, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, весной 2023 года Медов приобрел через интернет охолощенные автоматы Калашникова в Хасавюрте, Назрани и Малгобеке, после чего прошел обучение по их переделке.
Он подробно описал, как восстанавливал боевые функции оружия и проверял его работоспособность, производя выстрелы во дворе собственного дома. Изготовленные автоматы он хранил на чердаке.
Террористический акт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли зал. В результате погибли 147 человек, пострадали 336, еще трое числятся пропавшими без вести. Ущерб составил около 5,7 миллиарда рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, передает «Радиоточка НСН».
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