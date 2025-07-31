Продолжается утечка воздуха на российском сегменте МКС

Долгосрочные наблюдения говорят о том, что утечка в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС, об устранении которой сообщалось в июне, до сих пор продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Роскосмоса Сергея Крикалева.

Космонавт Кононенко заявил о готовности справиться с утечкой воздуха на МКС

По его словам, ее скорость значительно снизилась. Продолжаются усилия по поиску утечки и ее устранению. Эксперты из России и США работают над этим вместе.

Ранее «Роскосмос» подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) об утечке воздуха в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Это произошло в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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