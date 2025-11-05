Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области

Президент Владимир Путин предложил заместителю главы Федеральной антимонопольной службы Виталию Королеву возглавить Тверскую область. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства встретился с Королевым накануне. Как отметил Путин, чиновник работает в одном из крупнейших ведомств, и у него «все получается».

«Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных... один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», - заявил Путин.

Королев поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что главным приоритетом в его работе будет повышение качества жизни людей.

Позже российский лидер подписал указ о назначении Виталия временно исполняющим обязанности главы Тверской области «до вступления в должность лица, избранного губернатором».

В сентябре Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Тверской области Игоря Рудени, которого назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, напоминает РЕН ТВ.

