Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области
Президент Владимир Путин предложил заместителю главы Федеральной антимонопольной службы Виталию Королеву возглавить Тверскую область. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства встретился с Королевым накануне. Как отметил Путин, чиновник работает в одном из крупнейших ведомств, и у него «все получается».
«Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных... один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», - заявил Путин.
Королев поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что главным приоритетом в его работе будет повышение качества жизни людей.
Позже российский лидер подписал указ о назначении Виталия временно исполняющим обязанности главы Тверской области «до вступления в должность лица, избранного губернатором».
В сентябре Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Тверской области Игоря Рудени, которого назначили полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области
- В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет
- В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов
- Новым мэром Нью-Йорка стал мусульманин-демократ Мамдани
- Площадки под «Ангару» на космодроме «Восточный» обесточили за долги
- Доведут до истерики? Путин раскрыл нюансы ядерных «Буревестника» и «Посейдона»
- В селе в Якутии произошел прорыв дамбы
- В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных
- Над Россией сбили 40 украинских беспилотников
- В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли семь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru