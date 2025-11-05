В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет

Глава ФССП обратил внимание, что с сокращением остатка увеличивается число взысканных алиментных платежей.

«Например, за 9 месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей... платежей», - сказал Аристов.

Ранее глава федеральной службы сообщил, что в 2025 году в собственность государства передали 573 объекта недвижимости, свыше 138 млн акций предприятий и 100% долей в уставных капиталах 20 организаций, пишет Ura.ru.

