В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет
Судебные приставы в России взыскали свыше 258 млрд рублей по алиментам за пять лет. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в беседе с РИА Новости.
Глава ФССП обратил внимание, что с сокращением остатка увеличивается число взысканных алиментных платежей.
«Например, за 9 месяцев взысканная сумма алиментных платежей составила почти 74 миллиарда рублей, а за последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей... платежей», - сказал Аристов.
Ранее глава федеральной службы сообщил, что в 2025 году в собственность государства передали 573 объекта недвижимости, свыше 138 млн акций предприятий и 100% долей в уставных капиталах 20 организаций, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет
- В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов
- Новым мэром Нью-Йорка стал мусульманин-демократ Мамдани
- Площадки под «Ангару» на космодроме «Восточный» обесточили за долги
- Доведут до истерики? Путин раскрыл нюансы ядерных «Буревестника» и «Посейдона»
- В селе в Якутии произошел прорыв дамбы
- В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных
- Над Россией сбили 40 украинских беспилотников
- В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли семь человек
- «Целительницы» похитили у 89-летней пенсионерки более 1 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru