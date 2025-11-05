В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов

Восемь домов были повреждены в Орле в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, над городом уничтожили два реактивных БПЛА.

«Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме», - указал Клычков.

Никто не пострадал. Специалисты устраняют последствия атаки и оказывают помощь гражданам.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 5 ноября над Орловской областью ликвидировали два дрона ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.

