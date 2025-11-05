В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов
5 ноября 202508:53
Восемь домов были повреждены в Орле в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, над городом уничтожили два реактивных БПЛА.
«Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме», - указал Клычков.
Никто не пострадал. Специалисты устраняют последствия атаки и оказывают помощь гражданам.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 5 ноября над Орловской областью ликвидировали два дрона ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет
- В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов
- Новым мэром Нью-Йорка стал мусульманин-демократ Мамдани
- Площадки под «Ангару» на космодроме «Восточный» обесточили за долги
- Доведут до истерики? Путин раскрыл нюансы ядерных «Буревестника» и «Посейдона»
- В селе в Якутии произошел прорыв дамбы
- В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных
- Над Россией сбили 40 украинских беспилотников
- В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли семь человек
- «Целительницы» похитили у 89-летней пенсионерки более 1 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru