В селе в Якутии произошел прорыв дамбы

Прорыв дамбы «Кладбищенская» зафиксирован в Чурапчинском улусе в Якутии. Об этом рассказали в службе спасения региона.

«Сегодня, 5 ноября, во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в селе Харбала 2-я произошел прорыв», - отмечается в сообщении.

Угрозы подтопления села нет, высота воды меньше критического уровня на четыре метра. Вместе с тем служба предупредила, что инцидент может затруднить заготовку льда и передвижение по автозимнику.

На 11:50 (05:50 мск) ширина прорыва составила 4 м, глубина - 30-40 см. Ведутся работы по подготовке к ремонту дамбы, он запланирован на 7 ноября.

