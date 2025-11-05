В селе в Якутии произошел прорыв дамбы
Прорыв дамбы «Кладбищенская» зафиксирован в Чурапчинском улусе в Якутии. Об этом рассказали в службе спасения региона.
«Сегодня, 5 ноября, во время сброса воды с дамбы "Кладбищенская" в селе Харбала 2-я произошел прорыв», - отмечается в сообщении.
Угрозы подтопления села нет, высота воды меньше критического уровня на четыре метра. Вместе с тем служба предупредила, что инцидент может затруднить заготовку льда и передвижение по автозимнику.
На 11:50 (05:50 мск) ширина прорыва составила 4 м, глубина - 30-40 см. Ведутся работы по подготовке к ремонту дамбы, он запланирован на 7 ноября.
Ранее в Салехарде провели комплексный ремонт дамбы и открыли движение по ней для автомобилей, пишет Ura.ru.
