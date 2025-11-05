Над Россией сбили 40 украинских беспилотников
Сорок беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 11 дронов сбили в Воронежской области, восемь – в Ростовской, по шесть – в Курской и Крыму. Кроме того, пять БПЛА были уничтожены над Брянской областью, по два – над Белгородской и Орловской областями.
Ранее в Грайворонском округе Белгородской области при атаке дронов ВСУ двое местных жителей получили баротравмы, пишет Ura.ru.
