Трамп высказался об испытании российской ракеты «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник». Об этом он заявил журналистам.

«Оружие Судного дня»: В РФ завершились испытания «Буревестника»

«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о завершении решающих испытаний «Буревестника». В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов уточнил, что испытания провели 21 октября, ракета совершила многочасовой полет на 14 тысяч километров, «и это не предел», пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РакетаРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры