Трамп высказался об испытании российской ракеты «Буревестник»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник». Об этом он заявил журналистам.
«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о завершении решающих испытаний «Буревестника». В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов уточнил, что испытания провели 21 октября, ракета совершила многочасовой полет на 14 тысяч километров, «и это не предел», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хоккеист Ковальчук подтвердил, что завершил карьеру игрока
- Трамп заявил, что у берегов РФ находится «величайшая в мире» подлодка США
- Бурматов отверг идею запрета животных в кафе и магазинах
- В Литву за ночь залетели 66 метеозондов с контрабандой
- Трамп высказался об испытании российской ракеты «Буревестник»
- Беспилотники ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР
- Верхушка айсберга: Осенние штормы поднимают мазут со дна Черного моря
- Премьер Вьетнама заявил, что страна использует криптовалюту для расчетов с Россией
- Центробанк опубликовал направления единой денежно-кредитной политики
- В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек, еще 23 пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru