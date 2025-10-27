Трамп высказался об испытании российской ракеты «Буревестник»

«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о завершении решающих испытаний «Буревестника». В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов уточнил, что испытания провели 21 октября, ракета совершила многочасовой полет на 14 тысяч километров, «и это не предел», пишет «Свободная пресса».

