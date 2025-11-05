Новым мэром Нью-Йорка стал мусульманин-демократ Мамдани
Новым мэром Нью-Йорка избрали демократа Зохрана Мамдани, он стал 111-м главой города. Об этом сообщает Bloomberg.
«На выборах он получил 50,3% голосов, бывший губернатор Эндрю Куомо — 41,6%, республиканец Кертис Слива — 7,2%», - отмечает агентство.
Мамдани 34 года, он стал самым молодым градоначальником за сто лет, а также первым мусульманином и первым человеком южноазиатского происхождения на этой должности. Избранный мэр уже выступил перед сторонниками, объявив, что 1 января будет приведен к присяге.
Во время предвыборной кампании Мамдани обещал в том числе заморозку арендной платы за жилье, введение бесплатных автобусов и детских садов за счет новых налогов, отмену контроля мэрии над государственными школами, создание отдела полиции для людей с психическими расстройствами. Президент США Дональд Трамп отмечал, что при победе Мамдани на выборах мэра Нью-Йорк ожидает «полная экономическая и социальная катастрофа», и глава государства может лишить город большей части федерального финансирования, напоминает РЕН ТВ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru