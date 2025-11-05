Гросси: У Ирана остался почти весь обогащенный уран

Почти весь обогащенный уран остался в Иране после июньских атак Израиля и США по территории республики. Об этом рассказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с Financial Times.

По его словам, ущерб от ударов был огромным.

«Но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там», - отметил Гросси.

Материал такого высокого уровня обогащения не связывают с «какой-либо конечной целью», но само существование близкого к оружейному урана вызывает беспокойство.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии, однако обладает высоким уровнем обогащения урана, напоминает РЕН ТВ.

