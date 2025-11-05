Путин: Корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября находился разведывательный корабль Североатлантического альянса, сообщают «Известия».

По словам главы государства, Москва не мешала его работе. «Пусть посмотрят», — указал российский лидер. Путин предположил, что присутствие корабля на испытаниях помогло западным специалистам убедиться в высокой точности ракеты «Буревестник».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Буревестник» является прорывом в сфере технологий и обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
