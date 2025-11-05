Площадки под «Ангару» на космодроме «Восточный» обесточили за долги
Площадки стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области остались без энергоснабжения из-за долга в размере более 51 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной энергетической компании.
Как отметили в организации, из-за задолженности была ограничена поставка электричества на объекты ООО «ПСО "Казань"» - генподрядчика строительства второй очереди космодрома.
«Под ограничения попали объекты... используемые подрядчиком на площадке стартового комплекса КРС Ангара. Кроме ограничительных санкций, введенных на объекты должника, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО "ПСО "Казань" несостоятельным (банкротом)», - подчеркнули в ДЭК.
В компании рассказали, что шли на уступки «ПСО "Казань"» и в марте отменили отключения на фоне поступивших от строителей гарантий. Тогда долг составлял около 24 млн рублей. В октябре должник предоставил новые гарантии и должен был выплатить 23,1 млн, но не исполнил обязательства. По данным ДЭК, объекты ежемесячно потребляют электричество на сумму 4 млн рублей.
Между тем главный директор по энергетическому направлению «Института энергетики и финансов» Алексей Громов в беседе с Ura.ru заявил, что в ближайшие пять лет в РФ может возникнуть нехватка электроэнергии, однако активное развитие ГЭС и ТЭС в регионах позволит не допустить ее.
