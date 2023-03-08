«Дело пойдет веселее». В Артемовске ЧВК «Вагнер» создает условия для оперативного простора ВС РФ

Российское командование поставило задачу по взятию Артемовска, потому что именно оттуда идут обстрелы Донецка. По словам Калмыкова, весь Донбасс – это насыщенная укрепрайонами местность, поэтому там так сложно проходят боевые действия, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.

«Донецк обстреливается из этого района Артемовска, очень мощный укрепрайон выстроили за восемь лет. Российское командование ставит четкую задачу взять Артемовск, чтобы прекратить обстрелы Донецка в первую очередь. Был выстроен укрепрайон с залитыми в бетон долговременными огневыми точками, системой связи, катакомбами… Не просто так они связаны между собой. Вообще, Донбасс – это очень насыщенная населенными пунктами и укрепрайонами местность. Это одна из причин, почему там так сложно проходят боевые действия.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы зачистить там все, чтобы оставшиеся войска Украины там прекратили сопротивление. Личного состава там осталось больше, чем в Мариуполе, все это потребует времени. Дальше нужно будет брать другие населенные пункты. Но если падет Артемовск, то дальше дело пойдет веселее», - сказал Калмыков.