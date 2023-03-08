«Дело пойдет веселее». В Артемовске ЧВК «Вагнер» создает условия для оперативного простора ВС РФ

Военные объяснили необходимость взятия хорошо укрепленного Артемовска (Бахмута) российскими войсками и ЧВК «Вагнер» для дальнейших действий ВС РФ.

Частная военная компания «Вагнер» контролирует восточную часть Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

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Российское командование поставило задачу по взятию Артемовска, потому что именно оттуда идут обстрелы Донецка. По словам Калмыкова, весь Донбасс – это насыщенная укрепрайонами местность, поэтому там так сложно проходят боевые действия, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.

«Донецк обстреливается из этого района Артемовска, очень мощный укрепрайон выстроили за восемь лет. Российское командование ставит четкую задачу взять Артемовск, чтобы прекратить обстрелы Донецка в первую очередь. Был выстроен укрепрайон с залитыми в бетон долговременными огневыми точками, системой связи, катакомбами… Не просто так они связаны между собой. Вообще, Донбасс – это очень насыщенная населенными пунктами и укрепрайонами местность. Это одна из причин, почему там так сложно проходят боевые действия.

Сейчас стоит вопрос о том, чтобы зачистить там все, чтобы оставшиеся войска Украины там прекратили сопротивление. Личного состава там осталось больше, чем в Мариуполе, все это потребует времени. Дальше нужно будет брать другие населенные пункты. Но если падет Артемовск, то дальше дело пойдет веселее», - сказал Калмыков.

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Город Артемовск (Бахмут) находится в тактическом окружении бойцов ЧВК «Вагнер», которые готовят коридор российской армии для дальнейшего продвижения в Северск, Краматорск и Славянск, сообщил НСН казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Артемовск находится уже на 99% в тактическом окружении. ЧВК «Вагнер» продолжает «сжимать клещи» для того, чтобы в том котле, который еще остался, уничтожить остатки боевиков. Они в большинстве своем уже убежали, остались только подразделения теробороны, которые в последние недели загоняли пачками на убой.

«Вагнеровцы» завершают задачу по полному уничтожению противника на артемовском направлении, после чего открывается тот оперативный простор, который необходим для наших вооруженных сил», - сказал Водолацкий.

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Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН предложил свой план разгрома Украины. Наступление на укрепленные опорные пункты, в том числе в Артемовске, а также попытка закрепиться в Чернигове и Киеве в первые дни конфликта отняли у России много сил и ресурсов.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виктор ВодолацкийУкраинаЧВК "Вагнер"
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