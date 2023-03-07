«Дальше Краматорск и Славянск»: Что будет после взятия Артемовска

Накануне советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия выполнила свои задачи в Артемовске (Бахмуте), «истощив российские силы и дав ВСУ время на подготовку десятков тысяч военнослужащих для контрнаступления». При этом он отметил, что руководство страны пока не приняло никакого решения о выводе войск из города. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в свою очередь допустил, что его бойцы могут оказаться в окружении в случае, если они не получат боеприпасы и подкрепление.

«Артемовск находится уже на 99% в тактическом окружении. ЧВК «Вагнер» продолжает «сжимать клещи» для того, чтобы в том котле, который еще остался, уничтожить остатки боевиков. Они в большинстве своем уже убежали, остались только подразделения теробороны, которые в последние недели загоняли пачками на убой. Конечно, сегодня Подоляк заявляет о том, что ВСУ выполнили свою задачу, Артемовск (Бахмут) им теперь не нужен. В общем, как всегда, при сдаче любого города руководство Украины заявляет, что это был такой план. Они отступили, но это победа – так и сейчас он заявляет, что город им уже не нужен, потому что свою задачу он выполнил. Задача – это уничтоженные тысячи украинцев, которые пали жертвой фашистского режима Зеленского», - сказал Водолацкий.

При этом депутат уверен, что для российских бойцов противостояние в городе завершится успехом.

«Что касается ЧВК «Вагнер», то никто их не возьмет в окружение, потому что вокруг бойцов уже не осталось тех сил, которые бы могли это сделать. «Вагнеровцы» завершают задачу по полному уничтожению противника на артемовском направлении, после чего открывается тот оперативный простор, который необходим для наших вооруженных сил», - добавил он.

Водолацкий отметил, что через Артемовск поставлялись боеприпасы, это был крупный транспортный узел, по которому шла большая часть снабжения украинских солдат. После полного взятия города у российских войск будет возможность продвигаться в направлении еще трех городов.

«Дальше у нас Северск, Краматорск, Славянск – все те города, которые необходимы для освобождения временно оккупированной Донецкой народной республики», - заключил депутат.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН заявил, что Артемовск не станет ловушкой для российских войск, при этом после взятия города под контроль дело пойдет намного «веселее».

