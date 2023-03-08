Пригожин призвал Зеленского направить в Бахмут дееспособные части ВСУ вместо «стариков и детей»

Пригожин ответил из Бахмута. Он назвал три варианта развития событий. По первому из них с ЧВК «Вагнер» может случиться то же, что и с 300 спартанцами или тремя богатырями – они останутся в памяти народа, а Бахмут станет последним рубежом, который возьмет ЧВК, предоставив ожидаемый оперативный простор российским войскам.

«Тогда мир содрогнется», – отметил Пригожин.

В другом случае в ЧВК «Вагнер», по мнению Пригожина, захочет вступить пол-России.

«Вы - за демократию, а мы – за справедливость. В России 140 млн человек, из которых половина – за справедливость. Поэтому, если 70 млн человек, которые хотят справедливости, придут и скажут, что мы хотим в ЧВК «Вагер», то вы получите 70-миллионную ЧВК «Вагнер». И это тоже радует», – заявил основатель компании.

Евгений Пригожин обратился к украинским военачальникам и президенту Украины Зеленскому. Он иронично поблагодарил украинскую сторону за то, что «приняли решение работать в Бахмуте».

Пригожин призвал Зеленского и военачальников забрать стариков и детей из Бахмута.

«Единственная просьба. Стариков и детей забирайте. и сюда (направляйте - прим. НСН) нормальные, боеспособные подразделения. Пожалуйста, по-честному. Вы с нами – честно-откровенно и мы с вами – честно-откровенно. (Направьте – прим. НСН) 67 580 человек с Запорожья, 21 тысячу с копейками – с Красного Лимана. Я прошу, чтобы они все были здесь, и мы с ними дальше тут будем работать», – заявил он.

Ранее частная военная компания «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, сообщает пресс-служба бизнесмена в своем Telegram-канале. Пригожин подтвердил информацию издания Live24 о том, что набор в ЧВК из исправительных учреждений не ведется, и сам основатель «Вагнера» не приезжает в колонии.

