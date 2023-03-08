Пригожин призвал Зеленского направить в Бахмут дееспособные части ВСУ вместо «стариков и детей»

Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин прокомментировал мнение спикера Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Череватого, который считает, что Бахмут станет последним рубежом «музыкантов». По его словам,человеческие резервы «Вагнера», собранные из людей отбывающих сроки в колониях РФ, истощаются. Запрос направило издание New York Times.

Пригожин рассказал о наборе бойцов ЧВК «Вагнер» в регионах

Пригожин ответил из Бахмута. Он назвал три варианта развития событий. По первому из них с ЧВК «Вагнер» может случиться то же, что и с 300 спартанцами или тремя богатырями – они останутся в памяти народа, а Бахмут станет последним рубежом, который возьмет ЧВК, предоставив ожидаемый оперативный простор российским войскам.

«Тогда мир содрогнется», – отметил Пригожин.

В другом случае в ЧВК «Вагнер», по мнению Пригожина, захочет вступить пол-России.

«Вы - за демократию, а мы – за справедливость. В России 140 млн человек, из которых половина – за справедливость. Поэтому, если 70 млн человек, которые хотят справедливости, придут и скажут, что мы хотим в ЧВК «Вагер», то вы получите 70-миллионную ЧВК «Вагнер». И это тоже радует», – заявил основатель компании.

Евгений Пригожин обратился к украинским военачальникам и президенту Украины Зеленскому. Он иронично поблагодарил украинскую сторону за то, что «приняли решение работать в Бахмуте».

Пригожин призвал Зеленского и военачальников забрать стариков и детей из Бахмута.

«Единственная просьба. Стариков и детей забирайте. и сюда (направляйте - прим. НСН) нормальные, боеспособные подразделения. Пожалуйста, по-честному. Вы с нами – честно-откровенно и мы с вами – честно-откровенно. (Направьте – прим. НСН) 67 580 человек с Запорожья, 21 тысячу с копейками – с Красного Лимана. Я прошу, чтобы они все были здесь, и мы с ними дальше тут будем работать», – заявил он.

Ранее частная военная компания «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, сообщает пресс-служба бизнесмена в своем Telegram-канале. Пригожин подтвердил информацию издания Live24 о том, что набор в ЧВК из исправительных учреждений не ведется, и сам основатель «Вагнера» не приезжает в колонии.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЧВКЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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