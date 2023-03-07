СМИ: под Артемовском ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

В боях под Артемовском (Бахмут) убит один из лидеров группировки «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Борислава Березу.

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По данным журналистов, ликвидирован националист Дмитрий Коцюбайло. В 2021 году президент Владимир Зеленский вручил ему звание Героя Украины.

Коцюбайло отправился воевать в Донбасс в 2014 году в составе «Правого сектора». Под Артемовском он командовал отрядом радикалов «Волки Да Винчи».

Украинские войска могут пойти на прорыв в Артемовске, сообщил ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, город превратился «мясорубку», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правый СекторВСУСпецоперация
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