«Давление и беспредел»: В «Комитете солдатский матерей России» призвали остановить незаконную отправку срочников на Украину

Ранее юрист комитета Александр Латынин заявил изданию Znak.com, что к участию в военных операциях на территории Украины могут призывать солдат-срочников. По его словам, в организацию поступают множественные жалобы на то, что молодых людей принуждают подписывать контракты. Курочкин подтвердил эту информацию.

«На ребят не только оказывается давление. Срочникам просто сообщают: «Вы теперь контрактники». Кому-то в военных билетах стираемой ручкой просто прописывают, что они уже находятся в статусе контрактника. Кто-то в личных делах видит заявление, поданное от их имени, о том, что они якобы хотят стать контрактниками. Кому-то просто устно говорят об этом. Речь идет не только о давлении, а о том, что подделываются документы. Не то что единицы, а роты и полки становятся контрактниками. Совет всем родителям, которые хотят узнать, где сейчас служат их дети. Не надо подвергаться панике, а необходимо звонить в воинские части и пытаться выяснить информацию на местах. Если же они видят липовые документы, то следует срочно обращаться в Военную прокуратуру», - рассказал он.