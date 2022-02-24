«Давление и беспредел»: В «Комитете солдатский матерей России» призвали остановить незаконную отправку срочников на Украину
Представитель «Комитета солдатских матерей России» Андрей Курочкин подтвердил, что срочников чаще всего незаконно отправляют именно на Украину.
Необходимо прекратить беспредел, когда солдаты-срочники в России вдруг неожиданно без собственного желания из-за превышения должностных полномочий на местах становятся контрактниками, и их отправляют в горячие точки. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин.
Ранее юрист комитета Александр Латынин заявил изданию Znak.com, что к участию в военных операциях на территории Украины могут призывать солдат-срочников. По его словам, в организацию поступают множественные жалобы на то, что молодых людей принуждают подписывать контракты. Курочкин подтвердил эту информацию.
«На ребят не только оказывается давление. Срочникам просто сообщают: «Вы теперь контрактники». Кому-то в военных билетах стираемой ручкой просто прописывают, что они уже находятся в статусе контрактника. Кто-то в личных делах видит заявление, поданное от их имени, о том, что они якобы хотят стать контрактниками. Кому-то просто устно говорят об этом. Речь идет не только о давлении, а о том, что подделываются документы. Не то что единицы, а роты и полки становятся контрактниками. Совет всем родителям, которые хотят узнать, где сейчас служат их дети. Не надо подвергаться панике, а необходимо звонить в воинские части и пытаться выяснить информацию на местах. Если же они видят липовые документы, то следует срочно обращаться в Военную прокуратуру», - рассказал он.
По его словам, необходимо прекратить этот «беспредел».
«Мы против того, чтобы срочники попадали в горячие точки. История уже есть: мы Чечню прошли и все остальное. Если человек отучился в специальном учреждении или сознательно стал, например, сержантом, тогда хорошо. Он имеет опыт. Но к нам обращаются ребята, которые отслужили только два месяца срочной службы. Это целая катастрофа. Мы систематизируем жалобы, которые к нам поступают, и составляем массовое обращение в Главную военную прокуратуру РФ и в Главное военно-политическое управление. Нужно срочно остановить это безобразие и беззаконие, чтобы не было абсолютно неоправданных жертв», - отметил он.
При этом представитель организации заметил, что жалобы со стороны солдат поступают именно на их незаконную отправку на Украину.
«Проблема навязывания контрактов происходит уже более года. Раньше мы просто полагали, что у командира части есть штатное расписание, и его обязывают иметь какой-то процент контрактников. Мы относились к этому мягко. Сейчас, особенно в последние дни, жалобы участились. Все обращения именно о том, что срочников отправляют на Украину. Видимо планируется потом эти документы уничтожить, и ребята по всем бумагам будут числиться срочниками. Мы полагаем, что это не команды, поставленные на уровне министерства обороны, а скорее всего произвол или превышение должностных полномочий нижестоящих командиров», - заключил Курочкин.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что на Украине вслед за военной операцией начнутся судебные процессы над «нацистами», и власть в этой стране сменится.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- В Латвии прекратят выдачу виз россиянам
- Захарова заявила, что слова Киева о ядерном оружии меняют всю ситуацию
- Аксенов: происходящее на Украине не помешает курортному сезону в Крыму
- «Барселона» отказалась от игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине
- Матвиенко жестко ответила противникам демилитаризации Украины
- ФК «Шальке» уберет символику «Газпрома» с футболок футболистов
- «Мое сердце разрывается»: Лобода призвала остановить войну на Украине
- Чехия прекратила выдачу виз россиянам
- Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях
- Украина обратилась за помощью к ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru