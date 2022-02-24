«Зачистка и нейтрализация!» Спецоперация на Украине обрастает фейками и страшилками
Москва заявила об ударах по мирным кораблям и бегстве пограничников, Донецк – о «живом щите» в Мариуполе, а Роскомнадзор обязал СМИ «фильтровать источники».
Начатая ранним утром спецоперация России по «демилитаризации и денацификации» Украины продолжается на фоне противоречивой информации СМИ и официального разрыва дипотношений Киева и Москвы.
Минобороны РФ отвергает опасность для мирного населения Украины, по данным ведомства, «высокоточным оружием» атакуются только военные объекты. При этом Роскомнадзор обязал российские СМИ «пользоваться информацией только из официальных источников РФ» при освещении событий.
ЗАЧИСТКА ОТ НАЦИСТОВ
«Цели были сказаны президентом - демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. (…) В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии», - сообщил журналистам о целях операции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он не стал уточнять сроки операции, отметив, что «ее цели будут достигнуты».
Песков подтвердил, что демилитаризация «безусловно означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно увеличен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран».
«Остальное - это вопрос выбора украинского народа», - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о дальнейшем будущем Украины и ее руководства.
Между тем, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вслед за военной операцией начнутся судебные процессы над украинскими «нацистами» и власть в этой стране сменится.
УДАРЫ ПО КОРАБЛЯМ И «ЖИВОЙ ЩИТ» В МАРИУПОЛЕ
На фоне сообщений СМИ о взрывах в разных городах Украины, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что «мирному населению ничего не угрожает».
«Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ», - подчеркнул он.
По словам представителя Минобороны РФ, силы ЛНР и ДНР «перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил».
«Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра», - сообщил Конашенков.
СМИ утром поспешили сообщить, что российский десант якобы высадился в Днепре, Одессе, Мариуполе. Однако в ДНР заявили, что националистический батальон «Азов» (запрещен в России) блокирует выезд из Мариуполя, прикрываясь людьми, как щитом.
«Блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город. Все-таки там полмиллиона жителей. Они хотят прикрыться гражданским населением, и посмотрим, как дальше будут события развиваться», - сказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
В ФСБ России сообщили, что около 11:00 четверга два российских гражданских грузовых судна в Азовском море попали под ракетный удар Украины со стороны Мариуполя. По данным ведомства, есть пострадавшие. В частности, один из членов команды нефтегруза SGV-Flot получил тяжелое ранение.
Кроме того, по данным ФСБ, по состоянию на 13:00 украинские пограничники покинули все места дислокации на границе с Россией.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
Война ведется не только на земле и в воздухе, но и в медиа-пространстве.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что Службой безопасности Украины готовятся провокации по лекалам «Белых касок». Он сообщил журналистам, что распространять фейки будут через соцсети и подконтрольные Киеву Telegram-каналы.
Вскоре после этого Роскомнадзор выступил с обращением к российским СМИ.
В ведомстве предупредили журналистов, что при подготовке материалов, касающихся проведения «спецоперации в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР», они обязаны использовать информацию и данные, полученные «только из официальных российских источников».
Тем временем, Русская служба «Би-Би-Си», ссылаясь на Пограничную службу Украины, пишет, что «в Киевской области российские военные с боем прорвали украинско-белорусскую границу и вошли на территорию страны».
Российские СМИ-иноагенты также публикует «страшилки», большинство из которых плодит в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
За последний час он опубликовал видео с якобы подбитым под Гостомлем российским вертолетом, с тремя якобы взятыми в плен российскими военными, а также с «подбитым российским танком под Харьковом и телами погибших солдат».
В Минобороны России не подтверждают всю эту информацию. Правда, и опровержений еще не последовало.
Со своей стороны, Народная милиция ЛНР сообщила, что уничтожила до роты личного состава Вооруженных сил Украины и 72 военных объекта, два танка и четыре БМП.
По официальным данным Украины, которые озвучил советник главы Офиса президента этой страны Алексей Арестович, в результате ударов российской армии «по объектам критической инфраструктуры и военным объектам» погибли более 40 военнослужащих ВСУ и 10 человек среди мирного населения.
БЕЛОРУССИЯ И ЮГ РОССИИ: «ПАНИКИ НЕТ»
На фоне обострения ситуации Белоруссия приостановила на «неопределенный срок» работу всех погранпунктов на границе с Украиной. При этом президент этой страны Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские военные не участвуют в спецоперации на Украине.
«Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», - подчеркнул Лукашенко.
Между тем, в Минтрансе РФ заявили, что готовы вывезти всех желающих с Юга России. Для этого будут использоваться железнодорожные и автомобильные маршруты.
В РЖД сообщили, что Крымская железная дорога работает в штатном режиме, паники нет, поезда и электрички отправляются по расписанию.
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