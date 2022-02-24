«Зачистка и нейтрализация!» Спецоперация на Украине обрастает фейками и страшилками

ЗАЧИСТКА ОТ НАЦИСТОВ

«Цели были сказаны президентом - демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. (…) В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии», - сообщил журналистам о целях операции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять сроки операции, отметив, что «ее цели будут достигнуты».

Песков подтвердил, что демилитаризация «безусловно означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно увеличен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран».

«Остальное - это вопрос выбора украинского народа», - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о дальнейшем будущем Украины и ее руководства.

Между тем, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вслед за военной операцией начнутся судебные процессы над украинскими «нацистами» и власть в этой стране сменится.