Российская военная спецоперация на Украине будет завершена в течение трех-четырех дней, после чего в очищенной от нацистов стране пройдут новые выборы, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о начале военной спецоперации для защиты людей, долгие годы подвергавшихся геноциду со стороны Киева. Он подчеркнул, что Россия не планирует оккупировать Украину, а будет стремиться к ее демилитаризации.