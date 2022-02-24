«Очистить от нацистов!»: Российская спецоперация превратит Украину в «дружественное государство»
Вслед за военной операцией начнутся судебные процессы над украинскими «нацистами» и власть в этой стране сменится, предположил Владимир Прохватилов.
Российская военная спецоперация на Украине будет завершена в течение трех-четырех дней, после чего в очищенной от нацистов стране пройдут новые выборы, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Президент РФ Владимир Путин рано утром в четверг заявил о начале военной спецоперации для защиты людей, долгие годы подвергавшихся геноциду со стороны Киева. Он подчеркнул, что Россия не планирует оккупировать Украину, а будет стремиться к ее демилитаризации.
«Спецоперацию надо еще завершить. Думаю, в ближайшие три-четыре дня это будет достигнуто, дальше надо будет восстановить законную власть на Украине. Как это будет сделано? Не сомневаюсь, что будет учтено и народное волеизъявление, которое было попрано Майданом и последующими переворотами. Как говорил президент России, нужно очистить Украину от нацистов, провести справедливые, открытые судебные процессы над нацистскими преступниками, виновными, как он сказал, в кровавых преступлениях. После этого можно будет говорить о свободной и независимой Украине. Путин же сказал, что никто не собирается ее оккупировать, нам это не надо. Будет дружественное нам союзное государство», - сказал Прохватилов.
По его мнению, НАТО не будет вмешиваться в военный конфликт.
«Они, конечно, перебросят дополнительные военные формирования в Восточную Европу – Румынию, Польшу, другие страны, в Прибалтику, объявят о каких-то санкциях и всё – больше ничего не будет», - уверен эксперт.
Прохватилов также исключил возможность размещения натовского ядерного оружия в Грузии или Польше на фоне предполагаемой демилитаризации Украины.
«Переброску дополнительного вооружения в Польшу или Грузию запретить невозможно, но ядерное оружие – это исключено, потому что Россия этого не потерпит», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечал в ночном видеообращении Владимир Путин, украинские неонацисты, которых поддерживает НАТО, угрожают России.
«Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор – воссоединение с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым, причём так же, как и на Донбасс, с войной, с тем чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны. Откровенно заявляют они и о том, что претендуют на целый ряд других российских территорий», - подчеркнул президент РФ.
Ранее Путин говорил, что Россия сделает все, чтобы покарать виновных в гибели людей в Одессе в 2014 году, когда «участники мирной акции протеста были зверски убиты».
Он отметил, что преступники не наказаны, однако Россия «знает их поименно» и «сделает все для того, чтобы их покарать — найти и предать суду».
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