Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?

По словам Пригожина, ЧВК сбили три российских военных вертолета. Он пообещал продолжать сбивать их, «если вы будете их посылать». Пригожин также пригрозил блокировать Ростов и пойти на Москву, если ЧВК не выдадут главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

Пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала его обращение, в котором бизнесмен заявил по данным на 7:30 утра 24 июня, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль штаб Южного военного округа (ЮВО), ряд военных объектов, в том числе аэродром.

«Самолёты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят – проблем нет. Все, что делается – это мы взяли под контроль (штаб ЮВО – прим. НСН), чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам», – заявил Пригожин.

РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что распространяемые в соцсетях данные от имени основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах по тыловым частям ЧВК, якобы нанесенных Минобороны, являются информационной провокацией.