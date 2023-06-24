Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?

Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с представителями Минобороны и Генштаба и РФ. Путин готовится выступить с обращением в связи с ситуацией вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.



Массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В Сети также опубликовано видео, в котором Евгений Пригожин ведет разговор с заместителем министра обороны Юнус Беком Евкуровым и первым заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа. Ролик опубликован в сетке Telegram-каналов, связанных с основателем ЧВК «Вагнер».

Генпрокурор доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа

По словам Пригожина, ЧВК сбили три российских военных вертолета. Он пообещал продолжать сбивать их, «если вы будете их посылать». Пригожин также пригрозил блокировать Ростов и пойти на Москву, если ЧВК не выдадут главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

Пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала его обращение, в котором бизнесмен заявил по данным на 7:30 утра 24 июня, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль штаб Южного военного округа (ЮВО), ряд военных объектов, в том числе аэродром.

«Самолёты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят – проблем нет. Все, что делается – это мы взяли под контроль (штаб ЮВО – прим. НСН), чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам», – заявил Пригожин.

РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что распространяемые в соцсетях данные от имени основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах по тыловым частям ЧВК, якобы нанесенных Минобороны, являются информационной провокацией.

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«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина», — отметили в ведомстве.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что распространенные от имени Евгения Пригожина заявления об ударе по подразделениям ЧВК «Вагнер» не имеют никаких оснований, передает ТАСС.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - подчеркнули в НАК.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле по факту попытки организации вооруженного мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор ... доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Краснов проинформировал Путина о законности возбуждения дела.

Песков добавил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия постоянно докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с текущей ситуацией.

В Воронежской и Липецкой областях отменили массовые мероприятия

В регионах России власти усиливают меры безопасности на фоне событий, связанных с действиями ЧВК «Вагнер».

На территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции - в целях пресечения возможных терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает ТАСС.

Также в Воронежской области введен режим контртеррористической операции (КТО).

Руководство Липецкой области приняло решение об усилении мер безопасности. Жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства в субботу, 24 июня.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», - призвали в МО РФ.

Также сообщается, что многие участники ЧВК «уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». По данным Минобороны, такая помощь им уже оказана.

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Президент Владимир Путин выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, обращение выйдет в ближайшее время.

Ранее Путину доложили о ситуации вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмен обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В военном ведомстве опровергли заявления Пригожина и назвали их информационной провокацией. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
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