Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?
Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с представителями Минобороны и Генштаба и РФ. Путин готовится выступить с обращением в связи с ситуацией вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
Массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Сети также опубликовано видео, в котором Евгений Пригожин ведет разговор с заместителем министра обороны Юнус Беком Евкуровым и первым заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа. Ролик опубликован в сетке Telegram-каналов, связанных с основателем ЧВК «Вагнер».
По словам Пригожина, ЧВК сбили три российских военных вертолета. Он пообещал продолжать сбивать их, «если вы будете их посылать». Пригожин также пригрозил блокировать Ростов и пойти на Москву, если ЧВК не выдадут главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.
Пресс-служба Пригожина в Telegram-канале опубликовала его обращение, в котором бизнесмен заявил по данным на 7:30 утра 24 июня, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль штаб Южного военного округа (ЮВО), ряд военных объектов, в том числе аэродром.
«Самолёты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, Проблем никаких нету. Санитарные борта уходят – проблем нет. Все, что делается – это мы взяли под контроль (штаб ЮВО – прим. НСН), чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам», – заявил Пригожин.
РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что распространяемые в соцсетях данные от имени основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина об ударах по тыловым частям ЧВК, якобы нанесенных Минобороны, являются информационной провокацией.
«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина», — отметили в ведомстве.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что распространенные от имени Евгения Пригожина заявления об ударе по подразделениям ЧВК «Вагнер» не имеют никаких оснований, передает ТАСС.
«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - подчеркнули в НАК.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле по факту попытки организации вооруженного мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Генеральный прокурор ... доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела», — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Краснов проинформировал Путина о законности возбуждения дела.
Песков добавил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия постоянно докладывают российскому лидеру о принимаемых мерах после данных им поручений в связи с текущей ситуацией.
В регионах России власти усиливают меры безопасности на фоне событий, связанных с действиями ЧВК «Вагнер».
На территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции - в целях пресечения возможных терактов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает ТАСС.
Также в Воронежской области введен режим контртеррористической операции (КТО).
Руководство Липецкой области приняло решение об усилении мер безопасности. Жителей призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства в субботу, 24 июня.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», - призвали в МО РФ.
Также сообщается, что многие участники ЧВК «уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». По данным Минобороны, такая помощь им уже оказана.
Президент Владимир Путин выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, обращение выйдет в ближайшее время.
Ранее Путину доложили о ситуации вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмен обвинил Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В военном ведомстве опровергли заявления Пригожина и назвали их информационной провокацией. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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