В Воронежской и Липецкой областях отменили массовые мероприятия

«Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — отметил губернатор.

Гусев попросил мирных жителей «сохранять выдержку и спокойствие».

Кроме того, массовые мероприятия отменили в Липецкой области. Правительство региона сообщило, что приняло решение об этом на заседании оперативного штаба.

Ранее стало известно об отмене массовых мероприятий в Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области. Меры безопасности принимают на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, обвинившего Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В ведомстве опровергли эти данные и назвали их информационной провокацией. Правоохранители возбудили дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

