В Воронежской и Липецкой областях отменили массовые мероприятия
Все ближайшие массовые мероприятия в Воронежской области будут отменены. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — отметил губернатор.
Гусев попросил мирных жителей «сохранять выдержку и спокойствие».
Кроме того, массовые мероприятия отменили в Липецкой области. Правительство региона сообщило, что приняло решение об этом на заседании оперативного штаба.
Ранее стало известно об отмене массовых мероприятий в Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области. Меры безопасности принимают на фоне заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, обвинившего Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. В ведомстве опровергли эти данные и назвали их информационной провокацией. Правоохранители возбудили дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО
- Минобороны призвало бойцов «Вагнера» не участвовать в вооруженном мятеже
- Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?
- В Воронежской и Липецкой областях отменили массовые мероприятия
- Песков анонсировал выступление Путина в ближайшее время
- Белый дом: США мониторят ситуацию в России
- На Тайване сообщили о приближении к острову 19 самолетов армии Китая
- На Украине заявили о взрывах в Одессе
- В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
- Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru