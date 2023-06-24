Власти Воронежской области предупредили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»

В сообщении в Telegram-канале властей отмечается, что по трассе идет колонна техники. Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 «Дон» и индивидуальным транспортом.

«Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — добавили в правительстве.

Ранее СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» перекрыли движение на выезде из Ростова-на-Дону в сторону Новочеркасска и Новошахтинска.

