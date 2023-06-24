Власти Воронежской области предупредили о колонне военной техники на трассе М-4 «Дон»
Военная техника движется по федеральной дороге М-4 «Дон». Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.
В сообщении в Telegram-канале властей отмечается, что по трассе идет колонна техники. Жителей Воронежской области попросили временно не пользоваться дорогой М-4 «Дон» и индивидуальным транспортом.
«Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — добавили в правительстве.
Ранее СМИ сообщили, что на трассе М-4 «Дон» перекрыли движение на выезде из Ростова-на-Дону в сторону Новочеркасска и Новошахтинска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru