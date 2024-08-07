Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал четыре банковских счета с деньгами бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова в рамках дела о крупной взятке, сообщает РИА Новости.

Следствие получило показания свидетелей по делу Иванова

Арест признан законным. Речь идет о разных счетах в одном из кредитных учреждений.

Защита Иванова заявляла, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.

Ранее Иванов попросил смягчить ему меру пресечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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