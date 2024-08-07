Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова
7 августа 202406:35
Суд арестовал четыре банковских счета с деньгами бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова в рамках дела о крупной взятке, сообщает РИА Новости.
Арест признан законным. Речь идет о разных счетах в одном из кредитных учреждений.
Защита Иванова заявляла, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.
Ранее Иванов попросил смягчить ему меру пресечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru