Новый «Патриот»: Генерал Попов отправился в СИЗО вслед за коллегами из Минобороны
Бывшему замминистру обороны грозит до 10 лет за махинации под прикрытием парка «Патриот», СМИ нашли у него недвижимость на 500 млн рублей, а Шойгу занят проблемами участников СВО.
Новым антигероем увлекательного сериала с задержаниями и арестами генералов, занимавших высокопоставленные посты в Минобороны РФ при Сергее Шойгу, стал бывший замминистра обороны Павел Попова.
Суд в Москве отправил генерала в СИЗО до 29 октября в рамках дела о крупном мошенничестве, связанным с парком «Патриот». При этом СМИ утверждают, что показания на Попова дали ранее арестованные директора парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал Владимир Шестеров.
«АУДИТ БЕЛОУСОВА»: ОТ ИВАНОВА ДО ПОПОВА
Весной 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны России. На этом фоне продолжается бесконечная череда связанных с коррупцией арестов, которую в СМИ уже назвали «аудитом Белоусова».
23 апреля был задержан, а потом и арестован замминистра обороны Тимур Иванов. В мае «список» расширили начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и начальник Главного управления связи—замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
В июле арестовали бывшего замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, а в августе – замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который является полковником в отставке. Ну а 29 августа очередь дошла до Павла Попова, занимал пост замминистра обороны 11 лет (2013 - 2024 гг).
По версии следствия, генерал Попов обогащался за счет парка «Патриот», отвечая при этом за его развитие. Отмечается, что он построил на эти деньги загородный дом в Красногорском районе Подмосковья, принуждая строительные компании, имеющие договоренности с «Патриотом», бесплатно там работать в его апартаментах.
По данным РИА Новости, Попов и члены его семьи владеют большим количеством объектов недвижимости, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Следствие сейчас выясняет, законно ли это. Генерала обвиняют в мошенничестве по статье, предполагающей до 10 лет лишения свободы.
Вечером 29 августа суд в Москве арестовал Попова до 29 октября. Наказание он будет отбывать в СИЗО-2 «Бутырка», при этом генерал вину не признал, а его адвокат пообещал обжаловать арест.
Следствие считает, что Попов проворачивал махинации вместе с директором парка «Патриот» Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым. При этом СМИ пишут, что именно они дали показания на «партнера».
При этом, по данным RTVI, Попов являлся «заместителем Шойгу на случай войны». Во всяком случае так называл его источник РБК
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ШОЙГУ. «ОЧЕНЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Генерала армии Попова называют ближайшим соратником Сергея Шойгу: прежде чем работать под его началом в Минобороны, Попов работал в должности заместителя Шойгу в МЧС. На фоне громких арестов в Минобороны многие задаются вопросом, будут ли какие-то претензии к экс-министру обороны Сергею Шойгу, перешедшему на должность секретаря Совета безопасности РФ
Политолог Евгений Минченко объяснял НСН, как отразятся эти скандалы на имидже Шойгу.
«На политических перспективах Шойгу это отразится. Когда коррупционные скандалы в команде, сажают замов, конечно же, это удар по образу и в элитах, и у населения. Это проблема, с этим надо будет работать. Удар по имиджу Минобороны нанесен очень серьезный, Андрей Рэмович (Белоусов – прим. НСН) сейчас будет все это дело перезагружать. Команду Шойгу в Минобороны почистят, а сам он очень заслуженный человек, который найдет сферу деятельности на новом посту», - отмечал Минченко.
Со своей стороны, бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков говорил НСН, что Шойгу придется давать показания.
«Есть основания задать вопросы Сергею Шойгу. Есть и само положение в министерстве, есть функциональные обязанности у министра, у его заместителей. Поэтому встанут вопросы и к Шойгу. Я думаю, что они уже есть… Просто их, вероятно, не афишируют… Когда его допрашивают, может дойти вплоть до очных ставок со своими заместителями, когда пойдет вопрос по уточнению. Хотя у нас, к сожалению, есть много отрицательных примеров, когда следствие проявляет робость и не проходит всю цепочку возможных преступных связей до конца. Но работа идет, она еще даже не достигла своего апогея. Поэтому все может быть. Допрос министра в качестве свидетеля – это его обязанность, он должен дать показания», – пояснил Степанков.
С ним согласился и глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Минобороны, конечно, подотчетно. У нас есть Счетная палата, которая многократно говорила о различных нарушениях. Понятно, что там сложнее проверять, чем любую другую открытую отрасль. Система отчетности есть, именно она и показала результаты… В том числе, связанные с СВО. Вопросы к Шойгу будут, и они будут заданы», – сказал Кабанов НСН.
Тем временем сам Сергей Шойгу провел 28 августа во Владикавказе совещание по вопросам соцобеспечения участников спецоперации, а также возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане.
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