Новый «Патриот»: Генерал Попов отправился в СИЗО вслед за коллегами из Минобороны

«АУДИТ БЕЛОУСОВА»: ОТ ИВАНОВА ДО ПОПОВА

Весной 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны России. На этом фоне продолжается бесконечная череда связанных с коррупцией арестов, которую в СМИ уже назвали «аудитом Белоусова».

23 апреля был задержан, а потом и арестован замминистра обороны Тимур Иванов. В мае «список» расширили начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов и начальник Главного управления связи—замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

В июле арестовали бывшего замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, а в августе – замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который является полковником в отставке. Ну а 29 августа очередь дошла до Павла Попова, занимал пост замминистра обороны 11 лет (2013 - 2024 гг).

По версии следствия, генерал Попов обогащался за счет парка «Патриот», отвечая при этом за его развитие. Отмечается, что он построил на эти деньги загородный дом в Красногорском районе Подмосковья, принуждая строительные компании, имеющие договоренности с «Патриотом», бесплатно там работать в его апартаментах.

По данным РИА Новости, Попов и члены его семьи владеют большим количеством объектов недвижимости, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей. Следствие сейчас выясняет, законно ли это. Генерала обвиняют в мошенничестве по статье, предполагающей до 10 лет лишения свободы.

Вечером 29 августа суд в Москве арестовал Попова до 29 октября. Наказание он будет отбывать в СИЗО-2 «Бутырка», при этом генерал вину не признал, а его адвокат пообещал обжаловать арест.

Следствие считает, что Попов проворачивал махинации вместе с директором парка «Патриот» Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым. При этом СМИ пишут, что именно они дали показания на «партнера».

При этом, по данным RTVI, Попов являлся «заместителем Шойгу на случай войны». Во всяком случае так называл его источник РБК