Большая буча. В Евросоюзе не верят Зеленскому после видеоролика из Бучи

«Судя по риторике, руководством Украины движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ "жертвы" и опорочить нашу страну», — сообщил дипломат.

Россия немедленно запросила проведение заседания Совбеза ООН по этому вопросу, но председательствующая там Великобритания отказала, заседание состоялось позже.

Капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в комментарии РИА ФАН заявил, что трагедия в украинском городе Буча есть не что иное, как показатель шовинизма и нацизма Киева. По его словам, в Буче орудовали представители националистических формирований. Они открывали огонь по всему живому, даже по «своим», без всякого разбора.

«Те, кто были там из числа нацистов сами наклеили себе белые повязки, якобы мирных, а их «сослуживцы» уничтожили их, собственных же людей. Там не важны национальности. Были русские и украинцы. Уничтожили все и показали это «телешоу» всему миру, что, якобы это сделали российские вооруженные силы. Ну разве это не показатель шовинизма, нацизма и прочего?» - отметил эксперт.