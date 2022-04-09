Большая буча. В Евросоюзе не верят Зеленскому после видеоролика из Бучи
Европейский политик требует доказательств правдивости ролика в Буче, а Минобороны РФ заявляет о подготовке новых видеопровокаций из Украины.
«Один из лидеров ЕС» потребовал от Киева представить доказательства подлинности событий, снятых в ролике в городе Буча. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild 9 апреля.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привел слова президент Украины европейского политика, имя которого он не назвал.
30 марта российские войска покинули город Бучу в Киевской области. 3 апреля, когда город уже был занят украинскими военными, в интернете появились фото и видео с трупами на улицах Бучи. 31 марта, 1 и 2 апреля ни жители Бучи в местных пабликах, ни власти города не сообщали о лежащих на улицах телах, хотя кадры из города публиковали. Тем не менее, Украина и Запад обвинили российских военных в расстрелах мирных жителей.
Украинские власти наращивают кампанию по распространению заведомо ложных обвинений в отношении российских военных, сообщил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, это вызывает сомнения в искренности заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.
«Судя по риторике, руководством Украины движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ "жертвы" и опорочить нашу страну», — сообщил дипломат.
Россия немедленно запросила проведение заседания Совбеза ООН по этому вопросу, но председательствующая там Великобритания отказала, заседание состоялось позже.
Капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в комментарии РИА ФАН заявил, что трагедия в украинском городе Буча есть не что иное, как показатель шовинизма и нацизма Киева. По его словам, в Буче орудовали представители националистических формирований. Они открывали огонь по всему живому, даже по «своим», без всякого разбора.
«Те, кто были там из числа нацистов сами наклеили себе белые повязки, якобы мирных, а их «сослуживцы» уничтожили их, собственных же людей. Там не важны национальности. Были русские и украинцы. Уничтожили все и показали это «телешоу» всему миру, что, якобы это сделали российские вооруженные силы. Ну разве это не показатель шовинизма, нацизма и прочего?» - отметил эксперт.
Киевский националистический режим готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Москву в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Российские военные получили подтвержденные данные об этом, рассказал на брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что российские военные покинули населенный пункт более недели назад.
«Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России»», - отметил Конашенков.
Ранее западные СМИ начали менять свою риторику по отношению к ситуации вокруг Украины, а также к России, сообщает телеканал «360».
Так, иностранные журналисты рассказывают о национализме, с которым сталкивались лично во время командировок на Украину. По словам специалистов, это говорит о том, что в западном обществе происходит некий раскол.
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