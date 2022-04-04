МИД назвал цель преступления украинских радикалов в Буче

Цель преступления радикалов Украины в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Минобороны РФ опровергло обвинения Украины в якобы убийстве мирных жителей в городе Буча

По её словам, смысл преступления «киевского режима» - срыв мирных переговоров и эскалация насилия. Она напомнила, что на 4 апреля 2022 года Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в Буче.

Ранее президент Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча после появления видео, которое в Минобороны России назвали как постановку и провокацию.

Напомним, украинские власти и СМИ распространили видеозапись, которая якобы была снята в Буче, где на дороге лежат тела погибших.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаМид РФМария Захарова
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