МИД назвал цель преступления украинских радикалов в Буче
Цель преступления радикалов Украины в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, смысл преступления «киевского режима» - срыв мирных переговоров и эскалация насилия. Она напомнила, что на 4 апреля 2022 года Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в Буче.
Ранее президент Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча после появления видео, которое в Минобороны России назвали как постановку и провокацию.
Напомним, украинские власти и СМИ распространили видеозапись, которая якобы была снята в Буче, где на дороге лежат тела погибших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+16 828 / сут.
Умерли
370 тыс.+304 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+35 695 / сут.
- МИД назвал цель преступления украинских радикалов в Буче
- Названы сроки перехода стран на расчеты в национальных валютах
- Зеленский позвал Меркель и Саркози в Бучу с появлением видео с живыми «трупами»
- Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям
- СМИ: Европе грозит голод из-за санкций против России
- Эксперт отреагировала на планы Германии усилить антироссийские санкции
- В Швейцарии наложены санкции на 10 объектов недвижимости россиян
- Словакия не исключила оплату за газ из России в рублях
- Кадыров оценил заявление Пескова, который назвал Урганта патриотом
- Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за провокации в Буче
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru