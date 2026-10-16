Новак: РФ готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу

Россия готова к увеличению поставок энергоресурсов в Европу. Об этом на пленарной сессии «Российской энергетической недели» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак: Россия и США ведут переговоры о контрактах на поставку дизеля

По его словам, речь идёт в том числе и об уже действующих долгосрочных контрактах.

Также он напомнил, что решение об отказе от российских энергоносителей было принято Европой.

«Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок... Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что Россия продолжит импортировать бензин по меньшей мере до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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