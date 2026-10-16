«А где еще знакомиться? Сайты знакомств - это всего лишь способ быстрой передачи информации. Он не дает гарантий, разве что качество обслуживания. Но где познакомиться-то человеку, если все сейчас в телефонах сидят? Зашел в приложение, посмотрел информацию, познакомился. А достоверная информация или нет – это проверяется уже в реальной жизни. Идите сразу на свидание, и там все сразу поймете», - советует Сябитова.

Собеседница НСН также призвала не забывать, что приложение не отменяет реальность.

«Ведь замуж нельзя выйти виртуально. Детей вы виртуально не заведете. Спутника жизни хочется реального, и свадьбу тоже. Приложения разнообразные бывают. Кто-то ищет человека по принадлежности – в православии, мусульманстве или католика, а кто-то ищет по хобби. Сейчас много такого, выбирай на свой вкус, и это тоже неплохо. Тем более сейчас эти приложения рассчитаны на зумеров и мелениалов, и правильно. Потом строить отношения все равно в реальной жизни, а там уже работают другие правила», - сказала Сябитова.

На вопрос о том, если риск в такого рода приложениях нарваться на «волка в овечьей шкуре», эксперт ответила утвердительно, ведь от этого никто и нигде не застрахован.

«Понятно, что существует в мире обман. Но вы же не перестанете пользоваться платформами. Мы же сейчас в другое время живем. Просто вы будете более внимательными. А если люди на таких платформах зависают, выкладывают информацию, которая вызывает искушение, то это уже проблема самих этих людей», - резюмировала Роза Сябитова.

Ранее Роза Сябитова рассказала НСН, где лучше всего искать себе пару, а где – категорически не стоит.

