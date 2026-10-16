«Без свиданий никак!»: Сябитова оценила православное приложение для знакомств
Приложение для знакомств по признаку принадлежности к религии или хобби – абсолютно нормально, когда кругом все сидят в смартфонах, заявила НСН Роза Сябитова.
Люди могут знакомиться через приложения, искать человека со схожим мировоззрением или увлечениями, но после этого нужно скорее идти на настоящее свидание. Для зумеров и миллениалов это особенно важно, сказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
В России появился сервис знакомств для православных. В приложении «Азбука верности» можно найти человека для общения, дружбы или создания семьи с общими взглядами на религию и традиционные ценности. В анкетах пользователям предлагается помимо прочего рассказать, посещают ли они храм, читают ли Библию и как относятся к браку. По словам Сябитовой, потенциал у такого сервиса безусловно есть.
«А где еще знакомиться? Сайты знакомств - это всего лишь способ быстрой передачи информации. Он не дает гарантий, разве что качество обслуживания. Но где познакомиться-то человеку, если все сейчас в телефонах сидят? Зашел в приложение, посмотрел информацию, познакомился. А достоверная информация или нет – это проверяется уже в реальной жизни. Идите сразу на свидание, и там все сразу поймете», - советует Сябитова.
Собеседница НСН также призвала не забывать, что приложение не отменяет реальность.
«Ведь замуж нельзя выйти виртуально. Детей вы виртуально не заведете. Спутника жизни хочется реального, и свадьбу тоже. Приложения разнообразные бывают. Кто-то ищет человека по принадлежности – в православии, мусульманстве или католика, а кто-то ищет по хобби. Сейчас много такого, выбирай на свой вкус, и это тоже неплохо. Тем более сейчас эти приложения рассчитаны на зумеров и мелениалов, и правильно. Потом строить отношения все равно в реальной жизни, а там уже работают другие правила», - сказала Сябитова.
На вопрос о том, если риск в такого рода приложениях нарваться на «волка в овечьей шкуре», эксперт ответила утвердительно, ведь от этого никто и нигде не застрахован.
«Понятно, что существует в мире обман. Но вы же не перестанете пользоваться платформами. Мы же сейчас в другое время живем. Просто вы будете более внимательными. А если люди на таких платформах зависают, выкладывают информацию, которая вызывает искушение, то это уже проблема самих этих людей», - резюмировала Роза Сябитова.
Ранее Роза Сябитова рассказала НСН, где лучше всего искать себе пару, а где – категорически не стоит.
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