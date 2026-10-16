Минюст признал иноагентом певицу Наоко
Певица Наоко (настоящее имя - Диана Логинова) была признана в России иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В ведомстве указали, что исполнительница принимала участие в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций. Также она выступала против СВО и распространяла фейки о политике и решениях российских влстей.
Аналогичные причины стали основанием для внесения в реестр иноагентов музыканта Александра Орлова и движения «Малиновый Клин — Независимая Кубань».
Ранее Минюст исключил из перечня иноагентов историка Евгения Понасенкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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