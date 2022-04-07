Антонов: Дезинформация от Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии
Украинские власти наращивают кампанию по распространению заведомо ложных обвинений в отношении российских военных, сообщил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, это вызывает сомнения в искренности заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса. «Судя по риторике, руководством Украины движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ "жертвы" и опорочить нашу страну», — сообщил дипломат.
Антонов отметил, что ряд стран, не разобравшись, обвинили российских военнослужащих в трагических событиях в городе Буче. «Хотел бы отметить, что 31 марта мэр города Бучи [Анатолий] Федорук констатировал вывод российских войск и ни слова не сказал о расстрелянных жителях», — отметил посол.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что целью распространения видеозаписи из Бучи является «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».
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