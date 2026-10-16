Товароборот Евросоюза и Китая близок к триллиону, так что ЕС не будет разрушать это торговое взаимодействие, скорее, Китай и Европа объединят усилия против США. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Евросоюз готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссии поручено разработать соответствующее предложение до конца года. Механизм предполагается применять в крайних случаях, когда действия торгового партнера, в частности Китая, будут расцениваться как угроза экономике ЕС. Остапкович заявил, что это просто политические заявления и припугивание.

«Я думаю, это просто риторика. Китай и Евросоюз имеют самый большой оборот в торговле — порядка 800 миллиардов, где‑то под триллион. Ни один нормальный регулятор не может принять какие‑либо законодательные акты в виде ограничения этого товарооборота, потому что пострадают и те, и другие. Эта риторика идёт уже три года — с тех пор как Трамп пришёл к власти. Объёмы торговли, которые оцениваются почти в триллион, не могут обрушиться. Не может быть так, чтобы Китай воевал с Евросоюзом. Китайцы строят планы на десятилетия и столетия. Поэтому они просто предостерегают друг друга. Тогда Европа просто останется без ботинок, платьев, автомобилей, а Китай — без микросхем, потому что Австрия и Нидерланды тоже продают хорошую продукцию для первичного рынка микросхем Китая. Поэтому я считаю, что такое событие невероятно», — рассказал он.