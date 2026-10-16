Объединятся против Трампа? Почему ЕС и Китай не будут снижать товарооборот
Георгий Остапкович раскрыл НСН, что сейчас нет никаких предпосылок для серьезной конфронтации КНР и Евросоюза, а все, что звучит в публичном поле, — просто риторика.
Товароборот Евросоюза и Китая близок к триллиону, так что ЕС не будет разрушать это торговое взаимодействие, скорее, Китай и Европа объединят усилия против США. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Евросоюз готовит механизм, который в чрезвычайных обстоятельствах позволит полностью заблокировать доступ китайской продукции на единый европейский рынок для сокращения торгового дефицита с КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссии поручено разработать соответствующее предложение до конца года. Механизм предполагается применять в крайних случаях, когда действия торгового партнера, в частности Китая, будут расцениваться как угроза экономике ЕС. Остапкович заявил, что это просто политические заявления и припугивание.
«Я думаю, это просто риторика. Китай и Евросоюз имеют самый большой оборот в торговле — порядка 800 миллиардов, где‑то под триллион. Ни один нормальный регулятор не может принять какие‑либо законодательные акты в виде ограничения этого товарооборота, потому что пострадают и те, и другие. Эта риторика идёт уже три года — с тех пор как Трамп пришёл к власти. Объёмы торговли, которые оцениваются почти в триллион, не могут обрушиться. Не может быть так, чтобы Китай воевал с Евросоюзом. Китайцы строят планы на десятилетия и столетия. Поэтому они просто предостерегают друг друга. Тогда Европа просто останется без ботинок, платьев, автомобилей, а Китай — без микросхем, потому что Австрия и Нидерланды тоже продают хорошую продукцию для первичного рынка микросхем Китая. Поэтому я считаю, что такое событие невероятно», — рассказал он.
По его словам, более логично предположить сближение европейцев с китайцами ради конфронтации с общим врагом. Также он раскрыл, что взаимные пошлины двух стран — абсолютно нормальная экономическая история.
«Я наоборот вижу сближение Китая с Европой. Европа явно идет на конфронтацию с Америкой. Китай в свою очередь тоже конфронтирует с ней. Они наоборот могут объединить усилия, так как у них общий враг. Здесь проблема не в том, чтобы ввести пошлины на автомобили, а в протекционизме работы автомобильной промышленности в своих европейских странах. Немцы ввели пошлины, потому что начали загибаться с автомобилями. Они прекрасно знали, что китайцы ответят. Китайцы тоже ввели пошлины. Все эти пошлины равноценны. Это не угроза, это конкуренция», — рассказал он.
При этом он раскрыл, что все эти действия между Китаем и ЕС никак не отразятся на отношениях России с Китаем.
«На России это никак не отразится. Россия торгует с Китаем специфическим товаром. Китай с Евросоюзом продают друг другу совершенно иной товар. Россия продает в Китай сырьевой товар. Китай продает нам товары народного потребления и какую-то технологичную продукцию, автомобили. Ну, может, какая-то минимальная конкуренция может быть, но это не повлияет на внешний торговый оборот Китая и России», — подытожил он.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России. Большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом. Среди них также значатся 77 депутатов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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