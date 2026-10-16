Дачникам рассказали о важных правилах при закрытии участка на зиму

Он отметил, что также необходимо очистить дымоход, так как затем, при первой растопке, толстый слой сажи может вспыхнуть. Важно осмотреть кирпичную кладку - через щель на деревянные балки может попасть искра.

Кроме того, необходимо освободить участок от сухой травы, веток и деревянных обрезков, которые могут загореться от случайной искры.

«За беспорядок инспекторы могут выписать штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для граждан до 15 тысяч рублей», — предупредил Бондарь.

Эксперт добавил, что ещё одно важное действие - оплатить коммунальные счета, чтобы весной не столкнуться с финансовыми проблемами.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что сегодня москвичи могут купить себе дачный дом за 12 миллионов рублей, а в области – еще дешевле.