Дачникам рассказали о важных правилах при закрытии участка на зиму
Закрывая дачу на зиму следует перекрыть воду и обесточить дом. Об этом «Ленте.ру» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он отметил, что также необходимо очистить дымоход, так как затем, при первой растопке, толстый слой сажи может вспыхнуть. Важно осмотреть кирпичную кладку - через щель на деревянные балки может попасть искра.
Кроме того, необходимо освободить участок от сухой травы, веток и деревянных обрезков, которые могут загореться от случайной искры.
«За беспорядок инспекторы могут выписать штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для граждан до 15 тысяч рублей», — предупредил Бондарь.
Эксперт добавил, что ещё одно важное действие - оплатить коммунальные счета, чтобы весной не столкнуться с финансовыми проблемами.
Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что сегодня москвичи могут купить себе дачный дом за 12 миллионов рублей, а в области – еще дешевле.
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