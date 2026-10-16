Элементы искусственного интеллекта (ИИ) уже и так используются для поиска VPN. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В России планировали использовать нейросети для блокировки до 95% VPN-сервисов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект национального плана развития искусственного интеллекта до 2030 года. Предполагалось повысить эффективность блокировок с помощью ИИ и довести долю сервисов, анализируемых нейросетями, до 70%. Однако Минцифры заявили, что в актуальной версии проекта таких положений нет. По словам источника издания, инициативу обсуждали, но она может не получить дальнейшего развития. Клименко раскрыл, что это как обсуждать, в какой руке строителю держать лопату.

«Я думаю, что здесь тысяча терминологических путаниц. Какая разница Роскомнадзору, который выступает заказчиком, что используется для поиска VPN? Мне кажется, это как регламентировать работу строителя: в какой руке ему держать лопату. Вопрос странноватый. В обычной работе, когда идет какое-то программирование, мы используем какие-то элементы, как это называют в прессе, ИИ, но для нас это обычный программный код. Поэтому, мне кажется, это чисто популистская история, которая в принципе в законодательство даже чисто теоретически попасть не должна. Нейросети используют везде. Здесь это тоже нормальный инструмент. Когда ищут вирусы, в целом, тоже используют очень много разных таких историй. Это похоже на поиск VPN. Нейронные сети — это визуал, который мы потребляем. А математика — есть математика. Есть элементы кода, которые плавают везде», — рассказал он.