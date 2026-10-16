Поиск вируса: Как VPN-сервисы выявляют с помощью ИИ
Герман Клименко заявил, что не считает уместным обсуждать привлечение ИИ к поиску VPN, а Денис Кусков уверен, что власти отодвинули этот вопрос из-за неизученности нейросетей.
Элементы искусственного интеллекта (ИИ) уже и так используются для поиска VPN. Об этом НСН рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В России планировали использовать нейросети для блокировки до 95% VPN-сервисов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект национального плана развития искусственного интеллекта до 2030 года. Предполагалось повысить эффективность блокировок с помощью ИИ и довести долю сервисов, анализируемых нейросетями, до 70%. Однако Минцифры заявили, что в актуальной версии проекта таких положений нет. По словам источника издания, инициативу обсуждали, но она может не получить дальнейшего развития. Клименко раскрыл, что это как обсуждать, в какой руке строителю держать лопату.
«Я думаю, что здесь тысяча терминологических путаниц. Какая разница Роскомнадзору, который выступает заказчиком, что используется для поиска VPN? Мне кажется, это как регламентировать работу строителя: в какой руке ему держать лопату. Вопрос странноватый. В обычной работе, когда идет какое-то программирование, мы используем какие-то элементы, как это называют в прессе, ИИ, но для нас это обычный программный код. Поэтому, мне кажется, это чисто популистская история, которая в принципе в законодательство даже чисто теоретически попасть не должна. Нейросети используют везде. Здесь это тоже нормальный инструмент. Когда ищут вирусы, в целом, тоже используют очень много разных таких историй. Это похоже на поиск VPN. Нейронные сети — это визуал, который мы потребляем. А математика — есть математика. Есть элементы кода, которые плавают везде», — рассказал он.
При этом Клименко признался, что уверен, что отношение к VPN скоро поменяется.
«Спрос на VPN двоякий. Есть огромный спрос, которого никто, по-моему, до сих пор по-честному не посчитал. Есть желающие обходить запреты Роскомнадзора, а есть спрос на нейронной сети. По некоторым оценкам, это 50% трафика. Поэтому, я думаю, что потребность в VPN так или иначе будет. Я думаю, что частично требования государства изменятся, что-то отойдет в сторону, все утрачивает актуальность. Поэтому будущее я не вижу пессимистичным», — подытожил он.
В свою очередь генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что причина решения Минцифры может быть в том, что сегодня работа нейросетей еще до конца не изучена.
«Вообще все, что связано с ИИ, с нейросетями, пока еще не очень изучено. Самое главное, это плацдарм информации, на основе которой ИИ учится. И мы видим определенные проблемы, связанные с алгоритмами исполнения задач, которые ставит человек, и, опять же, с непонятными на человеческий взгляд вариантами, как это решает ИИ. Поэтому здесь, мне кажется, это просто отодвинули по времени. С одной стороны, ИИ — это очень важный аспект, он является вспомогательным инструментом для человека. Но я не воспринимаю это, как заменитель человека, о чем говорят уже два с лишним года», — подытожил он.
Ранее основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК КИБЕРСИСТЕМА), глава совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ Игорь Бедеров заявил, что новый пакет мер по борьбе с мошенничеством в России не нацелен на закрытие доступа к VPN, речь идет о разделении корпоративных и потребительских сервисов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «300 миллионов невозврата!»: Раскрыта схема с комиссией за билеты на Канье Уэста
- Дмитриев: В Вашингтоне растет понимание, что санкции вредят самим США
- Поиск вируса: Как VPN-сервисы выявляют с помощью ИИ
- KFC впервые за 40 лет заменит Pepsi на Coca-Cola
- Названа доза радиации, которую космонавт получает из-за солнечной вспышки
- Пожар вспыхнул из-за атаки дронов на промышленный объект в ХМАО
- Россиянки рассказали об ожидаемом бюджете на первое свидание
- «Не верю, что написал!»: Ay Yola о попадании альбома и песни в список Grammy
- В Соцфонде назвали размер декретных пособий в 2027 году
- Робототехник оценил перспективы разработки отечественного чипа для ИИ