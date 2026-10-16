Россиянам рассказали, насколько подорожают китайские авто с апреля 2027 года
Возврат НДС при экспорте в КНР является частью ценообразования китайских автомобилей. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Артем Самородов.
Он напомнил, что с 1 апреля 2027 года ставка возврата в Китае будет снижена с 13% до 9%. В результате автомобили станут дороже в закупке для российского покупателя.
Эксперт также указал, что разница в 4% — это «не так уж и много».
«На один миллион рублей — это 40 тысяч. Но не стоит забывать важный нюанс: чем выше счет за машину, тем выше таможенные платежи», — отметил специалист.
Самородов добавил, что изменения касаются только электромобилей и гибридов.
Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов заявил «Радиоточке НСН», что Китай опасается вторичных санкций и ужесточает требования к экспорту автомобилей западных брендов.
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